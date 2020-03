Janni Hönscheid & Peer Kusmagk: Trauriges Baby-Update!

Oh je! Was ist nur bei Janni Hönscheid und Peer Kusmagk los? In einem emotionalen Post wendet sich Janni nun an ihre Fans und lässt ihren Gefühlen freien Lauf...

Janni Hönscheid bricht ihr Schweigen

Wie Janni nun berichtet, kann sie es absolut nicht nachvollziehen, dass sie von ihrer Community so oft für ihren Umgang mit ihrem Baby angefeindet wird. So erklärt sie: " (...) Zeigt man Teile von seinem Leben, wird man in eine Schublade gesteckt. Macht man etwas was dieser in den Vorstellungen nicht entspricht, fällt es auf. Doch was ich hier auf bewirken will, ist nicht das Ihr alles nachmacht ohne nachzudenken. Ich möchte Euch dazu einladen und ermutigen, Euren eigenen Weg zu gehen, egal was andere sagen (...)." Wow! Ehrliche Worte, die von ihren treuen Fans nicht lange unkommentiert bleiben...

Jannis Fans stehen ihr bei

"Es sind eure Kinder und nur ihr wisst was gut ist für beide", "Janni, du hättest es nicht schöner schreiben können...TOLL...genießt euren Urlaub" sowie "Deine Herangehensweise ist einfach toll", sind nur einige der Kommentare, die sich unter dem Post von Janni finden lassen. Ob uns die in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Nachrichten dieser Art überraschen wird? Wir können definitiv gespannt sein und freuen uns schon jetzt...

