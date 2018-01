Janni Hönscheid: Schock-Diagnose!

So hatten sich Janni Hönscheid (27) und Peer Kusmagk (42) ihren Urlaub ganz bestimmt nicht vorgestellt! Anstatt es sich in Costa Rica gut gehen zu lassen und das herrliche Wetter zu genießen, musste Janni Hönscheid in den vergangenen Tagen das Bett hüten.

Schock-Diagnose: Fisch-Vergiftung

Die Schock-Diagnose: Fischvergiftung. Eingefangen hat sie sich die Krankheit gleich an ihrem ersten Abend in Costa Rica. Hungrig von der Anreise von Kuba, ihrem ersten Urlaubs-Stop, ging das Paar in das erste Restaurant, das es finden konnte. Keine gute Idee. Der Fisch, den es dort gab, machte Janni krank. Sie musste tagelang das Bett hüten und sich übergeben.

"Es ist unglaublich, wie viel Kraft einen so eine Intoxikation kostet, gerade wenn man noch ein kleines Baby stillt, und sich in den Tropen befindet. Ich habe unglaublich viel geschlafen und Peer kümmert sich um Emil-Ocean. Nun war ich zum ersten Mal auf den Beinen, um wenigstens mal rauszukommen und hole mir die beste Medizin aus der Natur - und es heißt erstmal Kokosnuss schlürfen statt Surfen", schrieb Janni Hönscheid zu einem Bild auf ihrem Instagram-Profil.

Peer Kusmagk musste sich um Emil Ocean kümmern

Sie wirkt darauf blass. Ihre Fans und vor allem Partner Peer Kusmagk machten sich große Sorgen um die 27-Jährige: "Das wünscht man ja nun wirklich keinem, schon gar nicht seiner Liebsten", so Peer Kusmagk.

Peer Kusmagk & Janni Hönscheid: Bald kommt schon Baby Nr. 2!

Jannis Ausfall bedeutete jedoch auch, dass Peer seine Vater-Qualitäten umso mehr unter Beweis stellen musste: "Und weil Janni seit unserer Ankunft in Costa Rica das Bett hütet bin ich für das Unterhaltungsprogramm erstmal alleine verantwortlich. Und das hat ganz schön in sich!"

Janni Hönscheid ist wieder gesund

Strandspaziergang, Krabbelübungen und Babyschwimmen im Meer - ausruhen konnte Peer Kusmagk sich in den vergangenen Tagen seines Urlaubs nicht. Umso besser, dass es Janni mittlerweile wieder gut geht.

"Langsam aber sicher geht unsere Achterbahn wieder bergauf. Nachdem Peer sich ganz toll um Emil-Ocean gekümmert hat habe ich wieder gerade so genug Kraft zusammengesammelt, um auch auf dem Wasser wieder auf die Beine zu kommen", schreibt Janni und postet dazu ein Foto von sich mit einem Surfbrett.

Sie hat ihre ersten Wellen nach Baby-Pause und Krankheit erfolgreich gemeistert. So kann der Urlaub nach dem Anfangs-Schock doch weitergehen.