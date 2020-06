Janni Hönscheid: Still-Bild sorgt für Ärger!

Reddit this

Janni Hönscheid ist stolze Mama von zwei Kindern. Auf ihrem -Account lässt sie ihre Follower regelmäßig an ihrem Familien-Alltag teilhaben. Doch ihr aktuellster Post kommt nicht bei jedem gut an...

Janni Hönscheid: Krankheits-Drama! Große Sorge um Baby Yoko

Janni Hönscheid zeigt sich beim Stillen

Janni veröffentlichte ein Bild, auf dem sie ihre Tochter Yoko stillt. "Ich wollte auch Euch mal wieder ermutigen, und Euch vermitteln, dass Stillen gesellschaftsfähig ist und Ihr Euch niemals verstecken müsst", appelliert die Frau von Peer Kusmagk an ihre Fans. "Wenn jemand Euch schräg ansieht oder negativ anspricht, lasst es an Euch abprallen. Lasst Liebe weiterhin aus Euch strahlen, denn diese Liebe werden eure Kinder für immer in sich tragen."

Janni Hönscheid muss Kritik einstecken

Die Meinung zu dem Post ist geteilt. Viele Followern bewundern Janni für ihre Offenheit, schreiben Kommentare wie "Wunderbar! Und so wichtig" und "Stillen ist das natürlichste auf der Welt". Doch viele klistieren, dass man so ein intimes Bild nicht posten sollte" "Ja, es ist das normalste auf der Welt. Ich finde aber, dass das nicht ins Internet gehört! Ich selbst habe meine Tochter sehr lange gestillt, wäre aber nie auf die Idee gekommen, das zu veröffentlichen, weil es ein zu intimer Moment zwischen Mutter und Kind sein sollte!", schimpft beispielweise eine Userin. Eine andere schreibt: "Privatsphäre des Kindes wird hier null gewahrt. Von daher ein absolutes No-Go für mich, solche Bilder zu veröffentlichen!"

Große Sorge um Heidi Klums Tochter Leni! Was genau passiert ist, erfahrt ihr im Video: