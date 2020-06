Janni Hönscheid stillt Baby Emil-Ocean im Flugzeug

„Emil-Ocean war so lieb und total gechillt“, schwärmt Janni auf Instagram. „Bei Start und Landung habe ich ihn gestillt und den Rest des Fluges hat er entweder geschlafen, aus dem Fenster geschaut oder höchst interessiert die anderen Passagiere beobachtet.“ Dass sie ihn während des Fluges in aller Öffentlichkeit stillt, kommt bei den meisten ihrer Fans sehr gut an. „Was für ein tolles Bild! Stillen ist so toll und das natürlichste auf der Welt! Egal ob an Land oder in der Luft!“, schreibt ein begeisterter User unter das Still-Foto.