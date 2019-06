Janni Kusmagk: Die ersten Wehen!

Seit ihrer Schwangerschafts-Verkündung hält Janni Kusmagk ihre Fans regelmäßig via Social Media mit niedlichen Updates aus ihrem Alltag auf dem Laufenden. Ihr jüngster Post sorgt nun allerdings für ganz besonders viel Aufsehen...

Sila Sahin: Das Baby ist unterwegs!

Janni Kusmagk hat bereits Vorwehen

Wie Janni nun berichtet, kann es bis zur Geburt von ihrem zweiten Baby nicht mehr lange dauern. So erklärt die via : "Im Moment nehme ich mir vor, schon die Vorwellen (Vorwehen) bewusst zu genießen und in sie hineinzuatmen." Ebenfalls fügt sie hinzu: "Man kann sie wunderbar nutzen, um seine Einstellung und Atmung anzupassen und um sie als Übung zu sehen." Was für Hammer- , die von ihren Fans nicht lange unentdeckt bleiben...

Jannis Fans sind aus dem Häuschen

Wie unter Jannis Post deutlich wird, können ihre Anhänger den Geburtstermin von Jannis und Peers „Mini kaum abwarten. So kommentieren sie: "So eine wunderschöne Mami. Und so weise Zeilen. Mir hat die Vorstellung geholfen, dass ich mich mit jeder {Vor}wehe wie eine Blüte öffne, um mein Baby auf seiner Reise zu unterstützen" sowie "Ein sehr tolles Bild. Ich finde es klasse, wie du aus jeder Situation was positives gewinnst! Danke, dass du deine Gedanken mit uns teilst. Ich wünsche euch einen schönen Tag." Mehr Fan-Support geht wohl kaum! Wann ihr kleiner Spross wohl das Licht der Welt erblickt? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!