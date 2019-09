Janni Kusmagk: Dieser After-Baby-Body ist unglaublich!

Janni Kusmagk verbringt aktuell ein paar schöne Tage auf Fuerteventura mit Ehemann Peer Kusmagk und den beiden Kindern Emil-Ocean und Yoko. Ihre Fans halten sie mit sonnigen Urlaubsgrüßen auf dem Laufenden.

Zuletzt veröffentlichte Janni Kusmagk einen Schnappschuss von sich, der sie breit grinsend mit Blume im Haar und einem knalligen Mini-Bikini zeigt. Besonderer Hingucker: Die durchtrainierte Körpermitte der 29-Jährigen. Kaum zu glauben, dass sich die Surferin noch vor Kurzem mit einer riesigen Babykugel präsentierte.

Janni Kusmagk: Kinder und Haushalt sind besser als jedes Fitnessprogramm

Ihre Follower kommen aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. So schrieb ein Fan: „Respekt, was für einen Wahnsinns-Körper du hast nach so kurzer Zeit! Kann man kaum glauben. Unglaublich schön.“, „Wow, was für ein Körper. Hut ab“, staunte ein anderer.

Janni & Peer Kusmagk: Trennung nach Yokos Geburt?

Doch wer glaubt, dass hinter Jannis Traumkörper ein hartes Fitnessprogramm oder Diät stecke, der irrt gewaltig. „Ich meine, eigentlich hat ja jeder, der gerade ein Baby bekommen hat, einen After-Baby-Body und es gibt da viele, die sich da vielleicht irgendwie Druck machen [...] Aber in meinem Fall kann ich einfach nur sagen, dass der beste Weg – zu dem Körper zurückzufinden – ist, einfach für die Kinder da zu sein. Da wird man auf jeden Fall schlank, aber auch müde“, erklärt Janni Kusmagk in einem Interview mit „Promiflash“.