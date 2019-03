Janni Kusmagk: Frisuren-Schock! Die Haare sind ab

Anfang des Jahres verkündeten Peer und Janni Kusmagk, dass Baby Nummer 2 auf dem Weg ist. "Für uns ist jetzt die perfekte Zeit, um ein zweites Kind zu bekommen. Früher wäre ich der Verantwortung noch nicht gerecht geworden, aber heute fühle ich mich bereit und bin unfassbar stolz auf meine wachsende Familie", erklärte Peer im Interview mit "Bunte".

Die Haare sind ab!

Für den neuen Lebensabschnitt hat Janni jetzt zur Schere gegriffen. Auf zeigt sich erstmals mit einer Kurhaarfrisur. Den Fans gefällt der neue Look. "Auf dem Bild schaust du aus wie Baby von Dirty Dancing" und "Die Frisur steht dir voll gut", lauten nur einige der vielen begeisterten Kommentare.

Janni meistert den Mama-Alltag

Doch für Janni scheint die neue Frisur kein großes Ding zu sein. In ihrem Beitrag verliert sie kein einziges Wort über ihre Haare, sondern berichtet über ihren Alltag als Mami. "Wer kennt sie nicht, diese Achterbahn die der Alltag mit Kindern nun mal ist?", fragt sie ihre Follower. Söhnchen Emil-Ocean gönnt seiner Mama keine Atempause. "Etwas Essen für den kleinen Menschen, dann wird er müde und zeigt aufs Bett... Auf einmal muss alles natürlich ganz ganz schnell gehen (...). Also stillt man ihn schon auf dem Weg ins Schlafzimmer während man mit dem Zeh noch irgendwie die Musik ausmacht. So sitzt man da und stillt und summt... und erinnert sich dann an sein eigenes Mittagessen: den Rest Pizza von gestern die gerade im Ofen warm wird...", erzählte Janni. Plötzlich schlief sie selber ein. Das Ergebnis: eine verbrannte Pizza und ein wacher Sohn.