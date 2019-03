Janni Kusmagk: Große Sorge um Baby Emil Ocean!

Schock-Nachricht für alle Janni Kusmagk-Fans! Momentan schwebt Janni im absoluten Baby-Glück! Erst kürzlich verkündete sie, dass sie von Peer Baby Nummer 2 erwartet. Doch jetzt der Schock! Obwohl Janni eigentlich als absolute Vorzeige Mama bekannt ist, muss sie sich nun einer harten Fan-Kritik stellen...

Eigentlich wollte Janni in ihrer " "-Story lediglich einen süßen Mama-Sohn-Schnappschuss mit ihren Followers teilen. Janni postete dazu ein Bild, welches sie mit Emil Ocean in einem Auto zeigt. Während ihr kleiner Sohn in seinem Kindersitzt schlummert, lächelt die schwangere verschmitzt in die Kamera. Eigentlich nichts Außergewöhnliches. Für ihre Fans jedoch ein absolutes "No-Go". Doch warum?

Janni Kusmagk: Böse Anfeindungen

Einige Fans, sind bei Jannis Schnappschuss der Meinung, dass sie die Aufnahme beim Autofahren gemacht hätte. So heißt es unter anderem: "Machst du beim Fahren 'ne Story? Das fände ich nicht ok, weil es nicht ohne Grund eine der häufigsten Unfallursachen ist." Doch Jannis Anhänger können unbesorgt sein. So beschwichtigt Janni: "Natürlich nicht, Leute! Ich halte ja auch noch das Handy - dann hätte ich ja mit meinen Füßen lenken müssen." Das Foto wurde lediglich spiegelverkehr aufgenommen. Alles also ganz harmlos...