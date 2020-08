Janni Kusmagk: Großes Drama um Sohn Emil Ocean!

"Ich kenne den Schmerz des ersten Stillens, des Stillens in der Schwangerschaft, als die Milch weg war, Stillen mit Babybauch, des Tandemstillens, den Schmerz, gebissen zu werden, die Milchstaus [...]. Doch genau dieser Schmerz ist der Preis für die Erfüllung der Existenz, weil Stillen eben weit mehr ist als nur Nahrung", erklärt Janni weiter und fügt abschließend hinzu: "Stillen ist so ein gefragtes Thema auf meiner Seite und ich möchte euch nicht damit alleine lassen, denn ich kenne diese ganzen Zweifel und weiß, wie wichtig diese eine Stimme, auf die man sich berufen kann, in der Stillzeit ist." Definitiv ehrliche Worte, die intime Einblicke in den Familienalltag von Janni, Peer und ihren Kindern geben!