Janni Kusmagk: Traurige Baby-News nach der Schwangerschaft!

Oh je! Traurige Neuigkeiten von Janni und Peer Kusmagk! Obwohl die beiden erst vor einigen Wochen ihre süße Tochter auf dieser Welt begrüßen durften, wendet sich die frischgebackene Mami nun mit nachdenklichen Worten an die Öffentlichkeit!

Janni und Peer Kusmagk schweben im Baby-Glück! Vor knapp drei Wochen verkündeten die beiden, dass sie Tochter Yoko als neuen Erdenbürger willkommen hießen. Doch jetzt das Traurige...

Isabell Horn: Das Baby ist da!

Janni Kusmagk fällt der Alltag nicht immer leicht

Obwohl Janni eine echt Vorzeige-Mami ist, berichtet sie nun via , dass ihr der Alltag mit zwei Kindern nicht immer leicht fällt: "Nein, der Familienalltag ist nicht immer leicht. Man schläft kaum mehr, hat kaum noch Zeit, etwas in Ruhe zu essen. Wäscheberge häufen sich, man kommt mit Einkäufen kaum hinterher." Sie fügt hinzu: "Nebenbei wollen beide Kinder an manchen Tagen und Nächten im halbe Stunden Takt immer abwechselnd gestillt und natürlich auch gewickelt, -oder abgehalten." Oh je! Doch zum Glück kann sie sich auf die Unterstützung ihrer treuen Fans verlassen!

Jannis Fans stehen ihr bei

Wie unter dem Post der deutlich wird, stehen ihre Anhänger voll hinter der Power-Mami. So kommentieren sie den Post: "Ihr seid eine ganz tolle Familie. Ich wünsche euch weiterhin alles Liebe für euch 4. PS: Danke, dass Du bzw. ihr uns immer an eurem Gedankengut teilhaben lässt..." sowie "Echt super geschrieben! Werde ich mir merken für unseren Familienalltag mit unseren zwei kleinen Mäusen." Mehr Fan-Support geht definitiv nicht!

Bittere von Baby Emil Ocean. Wird Janni und Peer der Familienalltag zu viel?