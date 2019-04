Janni Kusmagk: Trauriges Update! Große Sorge um die Schwangere!

Es wird nicht ruhig bei Janni und Peer Kusmagk! Erst vor einigen Wochen ließen sie beiden die Baby-Bombe platzen und berichteten, dass sie ihrem Sohn Emil Ocean eine kleine Schwester schenken. Für ihre Fans eine absolute Sensation. Doch jetzt das Traurige...

Janni Kusmagk leidet unter Schwangerschaftsproblemen

Fast jeden Tag versorgt Janni ihre Fans via "Social Media" mit neuen Updates zu ihrer Schwangerschaft und ihrem Leben als Mami und Ehefrau. Ihr jüngster Post sorgt nun allerdings für besonders viel Aufsehen. Der Grund: Janni berichtet darin, dass sie unter massiven Schwangerschaftsproblemen leidet. So erklärt sie ihren Anhängern: "Ich bekomme wie aus dem Nichts Heißhunger auf Dinge, Hitzewallungen, Gedächtnislücken… diese ganzen Dinge, die aus dem Nichts kommen und einen völlig vereinnahmen." Ebenfalls fügt sie hinzu: "Manchmal tut mir mein Traummann etwas leid. Er geht wirklich gut damit um und versucht, alles so gut wie möglich umzusetzen, auch wenn es gar nicht so einfach ist." Aber nicht nur Peer ist für Janni in dieser schwierigen Zeit da...

Jannis Fans stehen ihr bei

Wie unter dem Post von Janni deutlich wird, kann sie sich ebenfalls auf ihre treuen Followers verlassen. So kommentieren sie: "Geht mir oft genauso, sehr gut formuliert! Die Hormone! " sowie "Ihr seid ein tolles Paar." Mehr Fan-Support geht wohl kaum. Bleibt somit nur zu hoffen, dass die letzten zwei Schwangerschaftsmonate für Janni ein wenig glimpflicher verlaufen werden...