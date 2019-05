Janni Kusmagk: Trauriges Update während ihrer Schwangerschaft!

Oh je, was für traurige Nachrichten von Janni Kusmagk! Obwohl die Beauty gerade im absoluten Mama-Glück schwebt, wendet sie sich nun mit einer traurigen Beichte an ihre Fans...

Erst vor einigen Wochen gaben Janni und Peer Kusmagk bekannt, dass sie Baby Nummer 2 erwarten. Seitdem versorgt die 28-Jährige ihre Fans immer wieder mit neuen Updates aus ihrem Schwangerschafts-Alltag- Doch jetzt das Traurige...

Familienplanung: Sila Sahin denkt schon an ein drittes Baby!

Janni Kusmagk fehlt die Energie

Wie Janni nun via berichtet, kommt sie durch ihre Schwangerschaft immer wieder an ihre körperlichen Grenzen, wo durch vor allem ihr kleiner Sohn Emil Ocean zurückstecken muss. So verrät die : "Es ist nicht leicht zu sehen, dass er manchmal etwas enttäuscht ist, dass Mama ihn im Moment nicht mehr so oft hochheben kann, dass wir nicht mehr Flugzeug spielen." Ebenfalls fügt sie hinzu: "Die Stille, wenn er ganz schnell wegrennt und auf mich wartet, dass ich ihn fange und abkitzele, doch mir einfach die Energie fehlt, es zu tun." Oh je! Die Arme! Zum Glück kann sie sich voll und ganz auf die Unterstützung ihrer treuen Followers verlassen...

Jannis Fans stehen ihr bei

Wie unter dem Post von Janni deutlich wird, stehen ihre treuen Fans geschlossen hinter der Mami. So kommentieren sie: "Mir geht es genauso wie dir und ich muss leider meine kleine auch oft enttäuschen und es fällt mir auch so schwer" sowie "Liebevolle Eltern seid ihr." Mehr Fan-Support geht definitiv nicht! Ob uns Janni in der nächsten Zeit mit noch mehr Schwangerschafts-Updates versorgen wird? Wir können gespannt sein...