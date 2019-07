Janni & Peer Kusmagk: Drama um Sohn Emil-Ocean!

Reddit this

Eigentlich müssten Janni und Peer Kusmagk momentan im siebten Baby-Himmel schweben. Kürzlich kam Tochter Yoko auf die Welt. Doch der große Bruder sorgt derzeit für Ärger...

Emil-Ocean stellt Janni und Peer vor eine große Herausforderung

Emil-Ocean befindet sich nämlich gerade mitten in seiner Trotzphase. "Die Zeit, in der sich Kinder zum ersten Mal als eigenständige Person begreifen ist ein Meilenstein der kindlichen Entwicklung und für uns als Eltern eine große Herausforderung...", erklären die beiden auf ihrem -Account.

Doch die beiden haben mittlerweile einen Weg gefunden, wie sie am besten mit ihrem Sohn umgehen. "Unsere beste Methode zur Zeit ist es, einfach durch kurze Sätze und Wiederholungen Trost zu spenden in dieser Zeit, in der zum ersten Mal nicht alle Bedürfnisse von Emil-Ocean selbstverständlich erfüllt werden."

Janni & Peer Kusmagk: Große Sorge um Tochter Yoko!

Die Fans geben Ratschläge

Auch die Fans haben für die jungen Eltern so einige Tipps parat. So schreibt eine Mutter beispielsweise: "Bei uns auch gerade ganz schlimm. Ich versuche das Wort Nein teilweise mit Alternativen zu ersetzen. Zum Beispiel, wenn er mich fragt, ob er ein Schokobon bekommt, sage ich statt nein einfach: 'Heute Abend nach dem Abendessen.'"

Vernachlässigen Janni und Peer ihren Sohn Emil-Ocean? Die schweren Vorwürfe erfahrt ihr im Video: