Janni & Peer Kusmagk: Liebes-Krise nach Hochzeit?

Oh je, was ist denn bei Janni und Peer Kusmagk los?

Erst kürzlich begeisterten Janni und Peer Kusmagk ihre Fans mit ihren wundervollen Hochzeits-News. Doch nun die Wende! Die jüngsten Ereignisse bei dem Paar sorgen bei ihren Anhängern für jede Menge Kopfzerbrechen...

Janni & Peer Kusmagk: Ehekrise?

Obwohl Janni und Peer Kusmagk mit Baby Emil-Ocean als unzertrennlich gelten, müssen ihre Fans nun beobachten, wie Peer scheinbar ohne seine Frau und Baby aus dem gemeinsamen Liebes-Urlaub abgereist ist. So postet der " "-Star via " ": "Ich tanke noch ein bisschen Kraft am Meer und mache mich morgen alleine auf den Weg zurück nach Deutschland." Was für eine Schock-Nachricht! Das sich dabei seine Follower vor allem eine Frage stellen, ist klar: Ist bei der Familie alles in Ordnung?

Janni äußert sich zu den Ereignissen

Neben Peer meldet sich auch Janni via "Social Media" zu Wort und erläutert: "Während Peer gerade sein Lieblingsland Frankreich mit dem Auto durchquert, bin ich mit Emil-Ocean auf Fuerteventura und verbringe etwas Zeit mit der Familie und meinem geliebten Meer. Man weiß beim Reisen einfach nie, wie es ausgeht." Sorgen müssen sich ihrer Anhänger allerdings scheinbar keine machen. So fügt sie hinzu: "Macht euch keine Sorgen! Es ist nichts Schlimmes vorgefallen, uns dreien geht es gut". Was allerdings die genauen Gründe für Peers Abreise sind, ist nicht bekannt. Wir können also weiterhin gespannt sein...