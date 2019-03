Janni & Peer Kusmagk: Traurige Baby-News während der Schwangerschaft!

Arme Janni Kusmagk! Obwohl die momentan jeden Grund zur Freude hätte, schließlich krönen sie und Peer ihre Liebe durch ein zweites Baby, wendet die sich nun mit einer traurigen Beichte an die Öffentlichkeit!

Janni Kusmagk macht sich große Sorgen

Wie Janni jetzt berichtet, ist sie während ihrer zweiten Schwangerschaft alles andere als entspannt. So erläutert sie via " ": "(...) Auch wenn ich viel mehr in mir Ruhe als das letzte Mal, will ich nach der letzten Geburt vieles eigentlich irgendwie nur ausblenden - oder sollte ich es doch wieder hervorrufen um Dinge besser zu verarbeiten? Nachdem ich mich das letzte Mal eigentlich gar nicht wirklich vorbereitet habe auf die Geburt denke ich dieses Mal wäre es vielleicht schön einen Geburtsvorbereitungskurs zu machen... (...)." Die Arme! Bei der Geburt ihres ersten Babys, Emil Ocean, musste damals ein Not-Kaiserschnitt eigeleitet werden, da Emil Ocean im Geburtskanal feststeckte. Verständlich, dass sich Jannis Gedanken schon jetzt um die bevorstehende Geburt kreisen. Doch zum Glück kann sie sich auf die Unterstützung ihrer Fans verlassen!

Jannis Fans stehen ihr bei!

Wie unter dem Post deutlich wird, stehen Jannis Fans voll und ganz hinter ihrem Idol. So kommentieren sie die Zeilen der Mami mit einer Vielzahl von aufbauenden Worten wie: "Ich kann Deine Gedanken absolut nachvollziehen. Mein Kaiserschnitt war das für mich furchtbarste Erlebnis. Heute ist meine Tochter 8 Jahre alt, aber diese Nacht von damals werde ich nie vergessen. Ein weiteres Kind kam für mich nach der damaligen Erfahrung nie wieder in Frage. Alles Gute für Dich!" Bleibt somit nur zu hoffen, dass Janni vor der Geburt noch ein wenig Ruhe findet...