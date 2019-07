Janni & Peer Kusmagk: Trauriges Geständnis an ihre Fans!

Oh je! Obwohl Janni und Peer Kusmagk momentan im absoluten Baby-Glück schweben, wendet sich die Beauty nun mit einer traurigen Botschaft an ihre Fans...

Eigentlich hätte Janni und Peer Kusmagk momentan jeden Grund zur Freude. Schließlich könnte jeden Tag ihr zweites Baby das Licht der Welt erblicken. Doch jetzt das Traurige...

Motsi Mabuse: Sie zeigt ihren Babybauch!

Janni Kusmagk schwelgt in der Vergangenheit

Erst kürzlich wurde von " " bestätigt, dass die Nackt-Kuppel-Show " " aus dem -Programm fliegen soll. Für Janni und Peer eine absolute Hiobsbotschaft. Die beiden lernten sich 2016 in dem Format schließlich kennen und lieben. So wendet sich Janni nun via an ihre Fans und berichtet: "Ihr Lieben! Gestern habe ich erfahren das die Show in der wir uns kennengelernt haben abgesetzt wird- nie wieder wird es "Adam sucht Eva" geben. Wir sind total dankbar das wir die Möglichkeit hatten dieses abgefahrene Abenteuer mitzunehmen was uns beide wie magisch angezogen hat." Ehrliche Worte, die zeigen: "Adam sucht Eva" hat das Leben von Janni und Peer einmal auf den Kopf gestellt. Und auch Jannis Fans zeigen sich von dem Post der sichtlich gerührt.

Jannis Community ist überwältigt

"Unglaublich schön eure Liebesgeschichte" sowie "Ihr seid so wundervoll ich habe gleich Gänsehaut bei denen wunderbaren Worten", sind nur einige Kommentare, die unter Jannis Post zu finden sind. Ob uns Janni in ihrem nächsten Post wohl mit der Geburt ihres süßen Babys überraschen wird? Wir können definitiv gespannt sein und freuen uns schon jetzt!