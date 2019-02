Janni & Peer Kusmagk: Zwillings-Sensation!

Erst kürzlich ließen Janni und Peer Kusmagk die Baby-Bombe platzen und verkündeten, dass die Baby Nummer 2 erwarten. Ihr kleiner Spross Emil Ocean soll dieses Jahr im ein kleines Geschwisterchen bekommen. Für ihre Fans eine absolute Sensation! Doch bekommen Janni und Peer nur ein Kind, oder können sie sich etwa auf Zwillings-Nachwuchs freuen?

Janni & Peer Kusmagk: Einbruchs-Drama vor Weihnachten

Janni Kusmagk spricht über ihren XXL-Babybauch

Obwohl Janni erst im Anfangsstadion ihrer Schwangerschaft ist, hat die schon jetzt einen beachtlichen Baby-Bauch. So berichtet die Frau von Peer Kusmagk via " ": "Heute fragte mich eine ältere Dame, die mit ihrer Freundin hier in Mauritius Urlaub macht und mich am Strand beobachtet hat, in welchem Monat ich schwanger bin. Sie würde nämlich tippen, es ist der sechste." Doch damit nicht genug! Auch von einer Zwillings-Schwangerschaft ist die Rede...

Bekommen Janni und Peer Zwillinge?

Wie Janni hinzufügt, ist sie selber schon am überlegen, ob sie und Peer Zwillinge bekommen. So erklärt sie: "Wenn ich Bilder vergleiche, wie ich bei der letzten Schwangerschaft im gleichen Monat aussah, da war der Bauch fast halb so groß. Aber ich habe schon oft gehört das es beim zweiten Kind einfach meistens anders aussieht... oder werden es doch Zwillinge?" Der Geburtstermin für den süßen Nachwuchs soll jedenfalls der 18. Juli sein. Spätestens dann haben wir Gewissheit!