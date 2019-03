Janni und Peer Kusmagk : Baby-Geschlecht enthüllt!

Reddit this

Janni und Peer Kusmagk sind im Baby-Fieber! Kürzlich ließ Janni die Baby-Bombe platzen und verkündete, dass sie wieder in anderen Umständen ist. Nun verrät das Paar das Geschlecht des Babys!

Janni und Peer Kusmagk: Ihr Baby wird ein...

Wie Janni und Peer Kusmagk nun berichten, kann sich ihr süßer Sohn Emil-Ocean, 1, auf eine kleine Schwester freuen! So berichten die beiden gegenüber "Bunte": Wir bekommen ein Mädchen." Was für Jubel- ! Doch wie geht es Janni mit ihrer zweiten Schwangerschaft und wie fühlt sie Peer als Tochter-Papa in spe?

Janni und Peer Kusmagk: Überglücklich

"Ich merke den Unterschied schon jetzt. Ich bin viel emotionaler", erklärt Janni über ihren aktuellen Schwangerschafts-Status. Peer fügt hinzu: "Ich denke, eine Tochter verändert mich als Vater noch mal sehr und weckt meinen Beschützerinstinkt." Welchen Namen die beiden ihrer süßen Tochter geben wollen, ist noch nicht bekannt. Wir können also weiterhin gespannt sein...