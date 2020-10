Janni und Peer Kusmagk: Zuckersüße Baby-News

In einer Fragerunde ließen Peer und Janni jetzt die süße Baby-Bombe platten. Dort wurden sie offenbar von ganz schön vielen gefragt, ob sie sich noch ein drittes Kind wünschen Ihre Antwort: "Ja – wir könnten es und gut vorstellen. Jetzt gerade ist irgendwie zu viel los. Der Abstand zu den anderen beiden sollte dennoch nicht zu groß sein."

So so, auch wenn es momentan nicht der beste Zeitpunkt ist lange wollen die beiden nicht mehr warten. Und auch in der Vergangenheit war das Paar immer für eine Überraschung gut. Es würde also niemanden wundern, wenn Janni bald einen süßen Babybauch präsentiert....

Vernachlässigen Janni und Peer Kusmagk ihren Sohn? Die ganze Geschichte gibt es im VIDEO: