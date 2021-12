Janos Kobor: Der Sänger stirbt an Corona!

Janos Kóbor war zusammen mit László Benkő das Gründungsmitglied der Band "Omega". Die Gruppe wurde 1962 gegründet und feierte nicht nur in Ungarn, sondern in ganz Europa riesige Erfolge. 13 Studioalben wurden bis 1990 veröffentlicht. 1994 kam es dann zu einer der Höhepunkte für die Band: "Omega" gab in Budapest ein Konzert vor 70.000 Menschen in Ungarn. Klaus Meine und Rudolf Schenker von den Scorpions traten dort unter anderem als Gäste auf. Und auch mit anderen Gruppen arbeitete "Omega" zusammen - so beispielsweise auch mit den Puhdys, welche im Osten ebenfalls sehr bekannt waren.

