Jared Followill ist verlobt

Jared Followill hat seiner Freundin nach nur wenigen Monaten Beziehung jetzt einen Antrag gemacht. Der Rocker der Band Kings of Leon hat seiner Freundin Martha Patterson einen Heiratsantrag gemacht und überreichte ihr dabei einen selbst designten Ring.

Via Twitter gab der "Sex on Fire"-Interpret die gute Nachricht anschließend bekannt und zwitscherte freudig: "Es stimmt! Ich bin verheiratet! Ich kann es gar nicht erwarten, endlich meine Jungfräulichkeit zu verlieren", scherzte er weiter. Der Musiker, der erst seit Anfang des Jahres mit seiner Verlobten zusammen ist, war in der Vergangenheit bereits mit der Schauspielerin liiert. Patterson soll derweil mit Joe Jonas angebändelt haben. © WENN