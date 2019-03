Jasmin "Blümchen" Wagner: Zuckersüße Baby-News!

Bei Jasmin Wagner ist ordentlich was los! Vor einigen Wochen kündigte "Blümchen" ihr legendäres Comeback an! Doch damit nicht genug! Auch privat scheint Jasmin Wagner einige Zukunftspläne zu haben!

Jasmin Wagner kündigt Comeback an!

In den 1990er Jahren war Jasmin Wagner der Star der deutschen Musikszene! Kaum ein Teenie war kein passionierter "Blümchen"-Fan. Nach ihrem Karriere-Aus wurde es lange still um die Sängerin - bis jetzt. Jasmin gab ihr großes Comeback bekannt und ließ dadurch alle ehemaligen Fan-Herzen wieder höher schlagen. Ihrem ersten Auftritt am 30. März in Gelsenkirchen tritt Jasmin ganz entspannt gegenüber. So berichtet sie gegenüber "Bunte": "Was kann schon passieren? Ich war Blümchen. Ich habe schon alle Kommentare und Meinungen gehört. Und es kommen ja nur Menschen, die 90er-Liebe in sich tragen." Ehrliche Worte, die zeigen: Jasmin steckt das Show-Business nach wie vor in den Genen. Doch wie sieht es eigentlich in ihrem Leben fern ab der Bühne aus?

Jasmin Wagner spricht übers Kinderkriegen

Vor vier Jahren gab sich Jasmin mit Unternehmer Frank Sippel das Jawort. Seitdem beschäftigt ihre Fans vor allem eine Frage: Wann bekommen die beiden ein Baby? Wie Jasmin nun verrät, könnte das Warten bald ein Ende haben. So ist sie der Meinung: "Ich fände es zu alt, erst mit Mitte 40 Mutter zu werden. Lange kann ich mit Kindern nicht mehr warten. Ich denke, die Zeit ist nah – es wird auf mich zukommen." Wie süß! Ob Jasmin und ihr Frank uns im nächsten Jahr -Jasmin feiert im kommenden Jahr ihren 40. Geburtstag- mit einer süßen Baby- überraschen werden? Wir können gespannt sein...