Jasmin Herren: Anzeige gegen Willi Herrens Familie

Jasmin ist entsetzt

Auf Instagram rechtfertigt Alessia sich mittlerweile für ihre Tat. Das will Jasmin so allerdings nicht akzeptieren. Sie hat Anzeige erstattet! "Es ist unfassbar traurig, dass meiner Mandantin noch nicht einmal jetzt in der Zeit des Trauerns Gelegenheit gegeben wird, sich in Ruhe von ihrem Mann zu verabschieden", erklärt Jasmins Anwältin.Yasmin Pellegrino Marcone. Die 42-Jährige sei wegen der Aktion "entsetzt und unglaublich traurig".

Bleibt abzuwarten, wie es nach der Ermittlung der Polizei mit Alessia weitergehen wird...

