Jasmin Herren: Emotionale Gefühlsbeichte 5 Monate nach Willis Tod

Willi fehlt Jasmin jeden Tag

Nun stellt sie sich sogar den Fragen ihrer Fans und verrät, wie sie es schafft, den Kopf nicht hängenzulassen. "Ich finde immer: Aufgeben ist einfach keine Option! Wir haben alle Phasen in unserem Leben, wo es mal sch***e ist, mal gut. Mal bist du Hund, mal bist du Baum. Aber nach Licht kommt Sonne. Einfach positiv sein", erklärt Jasmin.

Obwohl sie wieder lachen kann und sich sogar schon einem neuen Projekt widmet, ist Willi natürlich nicht vergessen. "Natürlich denke ich jeden Tag an ihn. Ich stehe mit dem Gedanken auf, ich gehe mit dem Gedanken an Willi ins Bett. ich habe zwischendurch auch noch Momente, wo ich weine. Ganz klar. Er fehlt mir auch in vielen Momenten, meine Freunde geben sich aber viel Mühe", so die 45-Jährige. In diesem "Trauerjahr" wolle sie sich deshalb bewusst eine Auszeit gönnen und von ihren Ersparnissen leben.