Jasmin Herren: Erste Worte nach der Trennung von Willi

Jasmin ist am Ende ihrer Kräfte

"Hallo ihr Süßen, da bin ich. Wie ihr wisst, geht es mir im Moment nicht so gut, aber ich wollte mich bei euch bedanken für die ganzen lieben Nachrichten, die ich bekommen habe. Die geben mir auf jeden Fall viel Kraft", verrät Jasmin in ihrer Instagram-Story. Trotz der Trennung wolle sie sich nicht hängen lassen und sich stattdessen lieber in die Arbeit stürzen. "Ich bin eine Kämpferin, das habt ihr mir auch geschrieben", erklärt sie mit einem müden Lächeln.

"Ich werde jetzt mal mein Krönchen richten und den Kopf wieder hochnehmen", verspricht Jasmin ihren Fans. Und Willi? Der hat seinen Instagram-Account mittlerweile auf "privat" gestellt und muss die Trennung wahrscheinlich erst einmal verdauen...