Jasmin Herren: Jetzt rückt sie mit der Wahrheit raus!

Es wurde geschimpft, gepöbelt und gemeckert. Im "Sommerhaus der Stars" war auch in diesem Jahr wieder viel los. Das hinterließ vor allen Dingen bei Willi und Jasmin Herren einen bleibenden Eindruck.

Im „Sommerhaus der “ machte sich mit seiner aufbrausenden Art keine Freunde. So krachte es beispielsweise gewaltig mit Johannes Haller und . Doch auch nach der Show kommen der 40-Jährige und Jasmin Herren nicht zur Ruhe. Vor einigen Tagen randalierten fremde Männer vor ihrer Haustür, warfen rohe Eier gegen die Tür und schrien laut herum.

"Sommerhaus"-Wiedersehen: Handgreiflichkeiten von Willi Herren!

Jasmin bedankt sich bei den Fans

Der Schock sitzt bei beiden immer noch tief. Nach den Anfeindungen der letzten Wochen möchte Jasmin deshalb die Gelegenheit nutzen und sich bei ihren Fans bedanken. Auf schreibt sie: „Hinter uns liegen wirklich bewegende Wochen und ich möchte euch allen einmal DANKE sagen. Für viele ist der Support ihrer Fans auf Instagram schon selbstverständlich geworden. Ich persönlich muss sagen, dass es immer etwas ganz Besonders für mich ist, wenn ich eure Unterstützung fühle. Gerade in der Zeit von ‚ ‘ war es nicht immer leicht.“

Die 40-Jährige betont, dass sie ohne die Unterstützung der Fans stark an sich selbst gezweifelt hätte. „Deshalb an alle da draußen, die mal durch Täler gehen und vielleicht nicht den Support haben, den wir spüren durften: Bleibt euch immer treu und hört niemals auf Stimmen, die euch nur Böses wollen! Die meisten davon kennen euch nicht, verstehen die Situation nicht und sind meist einfach nur mit sich selbst unzufrieden“, so Jasmin.

