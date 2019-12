Jasmin Herren: Knallharte Abrechnung! Jetzt rückt sie mit der Wahrheit raus

Heute gab überraschend die Trennung von seiner Jasmin bekannt. Ein großer Schock für die Fans, denn in den letzten Monaten wirkten die beiden immer sehr verliebt und glücklich. Doch hinter verschlossenen Türen gab es scheinbar große Probleme.

Jasmin Herren: Ihre heißesten Bilder als Nackt-Sängerin

Jasmin rückt mit der Wahrheit raus

„Wir hatten in den letzten Monaten zwar häufig schöne Momente. Aber auch welche, in denen es nicht so leicht war. Zuletzt haben diese leider überwogen. Daher haben wir den Entschluss getroffen, uns zu trennen“, erklärt Willi in seinem Trennungs-Statement.

Nun meldet sich auch Jasmin Herren zu Wort und stellt klar: „ICH habe mich getrennt!! Und nicht Willi! Und es war auch nicht sein Wille.“ Sie habe sich zwar ein gemeinsames Leben mit Willi gewünscht, doch dazu wird es nun nicht mehr kommen. „Leider gehören dazu immer zwei Menschen, die einen gemeinsamen Traum verfolgen. Mit gleichen Absichten. Und gleichen Methoden. Ihr wisst, dass ich alles dafür getan habe. Aber man muss merken, wenn alles nichts mehr bringt. Das ist jetzt der Fall. Deshalb haben wir uns getrennt“, erklärt die 40-Jährige.

Besonders bitter: Vor kurzem sprachen die beiden noch darüber, sich ein Baby zu wünschen. Dieser Traum ist nun wohl endgültig geplatzt.

Penis-Panne bei Willi Herren! Er überrascht vor laufenden Kameras mit einer Morgenlatte: