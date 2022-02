Jasmin Herren: Total verändert! Neustart nach dem "Dschungelcamp"-Aus!

Jasmin wirkt entspannt

Nach ihrem "Dschungelcamp"-Aus wirkt Jasmin aber dennoch sehr entspannt. Die Strapazen der letzten Wochen und Monate scheinen sie nicht mehr so zu belasten. "Ich danke allen, die an mich geglaubt haben und für eure Anrufe. Meinen Freunden, Fans und meiner lieben Community. Man muss nicht immer gewinnen, um Gewinner zu sein! Der Weg ist manchmal einfach das Ziel und ich fühl mich gestärkt und richtig gut. Vielen Dank, dass ich Teil dieser unglaublichen Sendung sein durfte. Ich bin einfach glücklich", schwärmt sie auf ihrem Instagram-Kanal.

"Und eines Tages macht es einfach KLICK! Du erkennst, was wirklich wichtig ist und was nicht. Du kümmerst dich nicht mehr darum, was andere über dich denken, sondern mehr, wie du über dich selbst denkst", so Jasmin. "Du erkennst, wie weit du schon gekommen bist und erinnerst dich daran, wie schlimm es manchmal war, dass du gedacht hast, du schaffst es nicht. Aber heute lächelst du. Du lächelst, weil du stolz auf dich bist und der Mensch, der du geworden bist!"

