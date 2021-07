Jasmin Herren: Private Aufnahmen von Willi Herren veröffentlicht!

Es vergeht kein Tag, an dem Jasmin Herren nicht an ihren geliebten Ehemann denkt. Mittlerweile ist es über zwei Monate her, dass Willi Herren für immer die Augen geschlossen hat. Doch seinen Fans und seiner Familie bleibt er als großherzige und gut gelaunte Ulknudel in Erinnerung. Um ihre Follower an ihrer persönlichen Erinnerung teilhaben zu lassen, teilt Jasmin nun private Clips von ihrem Willi.