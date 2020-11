Jasmin Herren: Schock-Beichte! Bitter, was jetzt ans Licht kommt

In der neuen Folge geht es für die Promi-Damen zum Gruppendate. Die Frauen müssen Fragen beantworten und die Date-Partner schreiben die Antwort mit Farbe auf ihren Körper. Doch der Spaß am Spiel ist schnell verflogen. Bei der Frage "Was ist eure größte Angst?" kommt ein trauriges Geheimnis von Jasmin ans Licht. "Ich habe von Grund auf in mir eine Verlustangst verankert. Das ist in mir drin aufgrund meiner Adoption. Ich habe dadurch immer Angst, die Leute, die ich am meisten liebe, zu verlieren", offenbart die Schlagersängerin.