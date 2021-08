Jasmin Herren: Pikante Fotos aufgetaucht! Hat Willi sie betrogen?

Trotz der neuesten Enthüllungen will Jasmin ihren Willi in guter Erinnerung behalten. "Ich weiß dennoch, dass diese Frauengeschichten keinerlei Bedeutung in seinem Herzen hatten. Denn er kam ja immer wieder zurück zu mir. Darum werde ihm auch das verzeihen. Er soll seinen Frieden finden. Ich weiß er hat mich geliebt und geheiratet und keine andere an seiner Seite gewollt. Bis zum Schluss. Und das bleibt in meinem Herzen!"

