Jasmin Herren: Schock-Enthüllung! Sie lebt in ständiger Angst

Jasmin lebt in ständiger Angst

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan nun wissen, wo genau Jasmin derzeit wohnt. "Ich habe zwei verschiedene Wohnorte. In Deutschland und im Ausland", antwortet Jasmin. "Leider kann ich euch immer noch nicht sagen wo, da ich noch immer in Angst leben muss, zumal ich teilweise immer noch bedroht werde und Angst vor weiteren Übergriffen habe."

Geknickt gibt sie zu: "Ich will einfach meine Ruhe!" Doch zum Glück stehen ihre Freunde ihr in dieser schwierigen Zeit bei. "Sie lenken mich mit allen Mitteln ab", schwärmt Jasmin. Wie schön!