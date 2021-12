Jasmin Herren: Sie verrät Willi Herrens großes Geheimnis

Jasmin plaudert aus dem Nähkästchen

In Désirée Nicks Podcast "Lose Luder" verrät Jasmin, dass Willi mehrmals in den unmöglichsten Situationen um ihre Hand angehalten hat. "Ich war mitten am Kochen, da ging er auf die Knie. Einmal saß ich auf Toilette und er fragte, ob ich ihn heiraten will, da meinte ich: 'Willi, ich sitze jetzt auf dem Pott’", erzählt sie.

Und sie stellt auch klar, dass der Zoff mit Willis Familie sie nicht dazu bringen kann, ihren Nachnamen abzulegen. "Mein Name ist Jasmin Herren", betont sie. "Es ist mein Mann, es bleibt mein Mann und es wird immer mein Mann sein." Da kann Désirée nur zustimmen: "Du bist ein Teil dieser Familie, ob sie wollen oder nicht!"