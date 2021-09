Jasmin Herren: Überraschender Neuanfang! Sie verkündet es auf Instagram

Jasmin ist wieder glücklich

Auf Instagram meldet Jasmin sich nun mit einem nagelneuen Foto von sich. Sie genießt die Zeit im Pool und lächelt zaghaft in die Kamera. "Endlich!!! Ich fange an, wieder kreativ zu werden und die ersten Projekte umzusetzen! Die Insel tut mir gut. Freut euch auf Neues", schreibt sie dazu. Ihre Hashtags? Vielsagend! Sie hat sich für "Neues Leben" und "Start-up -Leben" entschieden. Genaue Details zu ihrem Projekt will sie bisher allerdings nicht verraten.

Sorgen muss Jasmin sich übrigens nicht machen. Trotz der heftigen Attacken von Willis Tochter und Ex-Freundin Jana, stehen ihre Fans immer hinter ihr und stärken ihr über Instagram den Rücken. "Hier ist ein Mensch, welcher jahrelang geschwiegen hat und sich zu sämtlichen Diffamierungen nicht geäußert hat", schreibt eine Userin und stellt sich offen auf Jasmins Seite. "Ich würde mir das als gestandene Frau auch nicht mehr gefallen lassen. Bestimmte Personen aus der Familie Fazzi/Herren sind es nicht gewohnt, dass Jasmin nun endlich 'lauter' kämpft. Und das ist verdammt nochmal ihr gutes Recht!"

