Jasmin Herren & Calvin: "Temptation Island VIP"-Sensation! Sie haben zueinander gefunden

Jasmin und Calvin haben jetzt nämlich den gemeinsamen Song "Temptation VIP" aufgenommen. Auf ihrem Instagram-Account gibt die Sängerin bereits einen kleinen Vorgeschmack auf das Musikvideo. Und auch Calvin ist bereits voller Vorfreude. "Am 27.11. kommt das Ding raus! Wird extrem geil. In Folge 7, die gerade auf TVNOW läuft, könnt ihr das Ding hören. Die haben das mit reingeschnitten", erzählt der 27-Jährige stolz in seiner Instagram-Story.