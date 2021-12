Jasmin Herren: XXL-Abschiedsparty für Willi Herren

Letzter Abschied von Willi

"Mein Mann hat immer für seine Musik gelebt. Ich habe etwas gemeinsam mit seinen Fans, ich habe mich auch nicht von ihm verabschieden können. Das möchte ich gern mit ihnen gemeinsam tun", erklärt Jasmin im Podcast "Lose Luder" von Désirée Nick. "Wir wollen dort gemeinsam seine Lieder singen – und eine dicke Party feiern. Denn das hätte er sich gewünscht."

Dieses Vorhaben bestätigt sie anschließend auch gegenüber "Bild". "Die Show produziere und schreibe ich gemeinsam mit meinem und Willis Produzenten Dirk Ostermann. Das wird eine öffentliche Feier sein, für die man auch Tickets kaufen kann. Ich werde auch viele Promis einladen, die ihn mochten. Ich habe eine große Gästeliste. Das soll ein großes Spektakel werden, wie es ihm auch gebührt", so die 42-Jährige.

Momentan herrscht jedoch noch keine Feier-Laune bei ihr. "Ich habe ja am 24. Dezember Geburtstag, aber bei mir fallen dieses Jahr beide Feiern aus. Mir ist einfach nicht nach Feiern. Ich trinke allerhöchstens Eierpunsch und gucke mir den ,Grinch‘ an", so Jasmin.

