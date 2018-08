Jasmin Tawil scheint momentan vom Pech verfolgt zu werden! Jahrelang spielte sie eine der Hauptrollen ins "GZSZ", war glücklich mit Schmusesänger verheiratet. Dann kam der Absturz. Vor zehn Jahren starb ihre Rolle Franziska Reuter den Serientod, 2014 folgte die Scheidung von Adel. Sie flüchtete nach Amerika, um dort ein neues Leben zu beginnen. Doch wie geht es ihr heute?

Raubüberfall auf Hawaii

Eigentlich wollte sie auf Hawaii ein Yoga-Retreat aufbauen. Doch dieser Trip wurde schnell zum Albtraum. Am Strand von Paia wurde sie von zwei unbekannten Frauen ausgeraubt. "Ich war auf dem Weg vom Strand in die Stadt, als es passierte. Dabei bin ich einer großen Hawaiianerin und einer US-Amerikanerin über den Weg gelaufen. Später als ich zurück zum Strand gegangen bin, haben sie mich verfolgt", erzählte sie der "BILD". Die beiden Frauen hätten ihr Pfefferspray in die Augen gesprüht und sie komplett ausgeraubt. "Meine Tasche, in der mein Laptop, mein Geld und mein Pass waren, haben sie mitgenommen. Nur mein Telefon habe ich so festgehalten, dass sie es mir nicht aus der Hand nehmen konnten", berichtete sie. "Meine Augen haben nach dem Spray so fürchterlich wehgetan, ich habe am ganzen Körper gezittert. Ich dachte, ich bin blind.“ Die beiden Täterinnen konnten bisher noch nicht geschnappt werden. Bis ihr Ersatzpasse ausgestellt wird, muss Jasmin noch auf der Insel bleiben.

"Heute bin ich arm"

Jetzt kommt raus: Die 36-Järhige soll obdachlos sein! Auf postete sie ein Bild, das sie auf der Straße liegend zeigt. Dazu schreibt sie: „Heute bin ich nicht mehr die erfolgreiche Schauspielerin aus Berlin. Nicht mehr die Frau vom Popsänger. Nicht mehr der Soapstar! Heute bin ich so viel mehr, wenn auch in Amerika gestrandet, auf den Straßen Hawaiis. Heute bin ich arm."

Auf einem anderen Foto ist ihr dreckiger Fuß zu sehen. „Mein obdachloser Fuß. Heute sind wir barfuß fünf Meilen weit gelaufen", schreibt sie. Ihre Fans sind geschockt! "Mir fehlen die Worte", kommentiert ein User das Bild. Mit Putz-Jobs will sie sich ein Flugticket nach Deutschland finanzieren. Lässt sich nur hoffen, dass Jasmin bald wieder auf die Beine kommt…