Jasmin Tawil ist frisch verliebt

Und das darf die ganze Welt wissen.

Auf einem Instagram-Bild zeigt sie jetzt nämlich ihren neuen Freund. "Weg vom Markt", verkündet sie super stolz. Und das Glück ist der Sängerin wirklich anzusehen, denn sie strahlt wie ein Honigkuchenpferd.

Wer ihr Liebster ist, verrät sie aber nicht. Doch beide teilen anscheinend die Liebe zur Musik. Denn schon am Anfang der Woche zeigte sich Jasmin mit ihrem Freund und kommentierte diesen Schnappschuss mit den Worten "Music for LIVE". Dabei läuft es musikalisch gerade gar nicht so gut für sie. Erst vor Kurzem scheiterte die Blondine bei einem Auftritt bei The Voice in den USA, weil sie ihren Text vergessen hatte. Tja, jetzt hat sie ja eine starke Schulter zum Anlehnen, die sie über solche Niederlagen wegtröstet.