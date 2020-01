Jasmin Tawil: Jetzt packt sie über Ex-Mann Adel aus!

Für Jasmin Tawil lief es Anfang der 2000er richtig rund. Sie war nicht in der Daily-Soap "GZSZ" zu sehen, sondern auch mit Popstar verheiratet. Doch mit einem Schlag verlor sie alles. Nachdem ihre Ehe zerbrach, wurde sie auch aus der Serie gestrichen. Sie flüchtete nach Hawaii, um ein neues Leben anzufangen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten ist sie endlich angekommen. Mittlerweile ist Jasmin stolze Mama von Sohn Ocean Malik. Doch Ex-Mann Adel kann sie immer noch nicht vergessen...

Jasmin Tawil packt über Ex-Mann Adel aus

"Ich werde Adel immer lieben. Ich kenne Adel. seitdem ich 15 bin. Wir sind wirklich seelenverwandt", gibt sie jetzt im Interview mit zu. Lange Zeit hoffte sie auf ein Liebescomeback. Doch daraus wurde nichts. Mittlerweile ist Adel wieder glücklich vergeben, ist sogar Papa geworden. Jasmin erfuhr davon damals über . "Das war für mich ein schwerer Schlag. Da war mein Herz noch nicht drüber hinweg."

Jasmin Tawil: Jetzt kommt die ganze Wahrheit über Sohn Ocean ans Licht!

Jasmin Tawil: "Ich wurde so unsichtbar wie ein Schatten"

Mittlerweile hat sie die Trennung von Adel einigermaßen verarbeitet. "Ich habe ihm heute verziehen, so gut es geht, aber so wirklich vergessen kann ich viele Dinge nicht, weil sie mich schwerwiegen geprägt haben", so die ehemalige Schauspielerin weiter. "Ich habe halt einfach meine Unabhängigkeit verloren und meine eigene Karriere. Ich wann dann plötzlich total integriert in Adels Leben, was ok war für eine Weile. Aber irgendwann löste ich mich auf und wurde unsichtbar wie ein Schatten." Wie schön, dass Jasmin mit ihrem kleinen Sohn endlich wieder ihr Glück gefunden hat!

