Jasmin Tawil: Kein Lebenszeichen! Vater zieht Konsequenzen

Jasmin Tawil wollte auf Hawaii ein komplett neues Leben beginnen. Doch dann der Schock! Am Strand von Paia wurde sie von zwei unbekannten Frauen attackiert und ausgeraubt. "Meine Tasche, in der mein Laptop, mein Geld und mein Pass waren, haben sie mitgenommen. Nur mein Telefon habe ich so festgehalten, dass sie es mir nicht aus der Hand nehmen konnten", berichtete sie damals der "BILD"-Zeitung. Doch für Jasmin kam es noch dicker! Zeitweise lebte sie sogar auf der Straße. Seit Monaten gibt es kein Lebenzeichen mehr von ihr...

Wo ist Jasmin Tawil?

Ihr Vater Michael Weber macht sich große Sorgen um seine Tochter. Am Montag wurde Jasmin 37 Jahre alt. "Sie hat sich sonst immer gemeldet an ihrem Geburtstag. Doch es kam nichts", erzählte er gegenüber der "BILD"-Zeitung. Auf wurde ein Hilferuf von ihm ausgestrahlt. Ohne Erfolg! "Ich dachte eigentlich, sie würde sich nach meinem Aufruf im Fernsehen melden. Doch ich bekam gar keine Reaktion." Auch Hinweise von Zuschauern, die eingingen, stellten sich als Unsinn heraus.

Mittlerweile wurde Jasmins -Account gelöscht, ihr Handy ist aus. Niemand hat in letzter Zeit von ihr gehört. "Ich will einfach nur wissen, dass es ihr gut geht und sicher sein, dass ihr nichts passiert ist. Diese Ungewissheit ist schrecklich!", klagte ihr Vater. Wie es jetzt weitergeht? "Ich habe einen Privatdetektiv engagiert, der Jasmin finden soll. Außerdem werde ich eine Vermisstenanzeige aufgeben!"

Jasmin litt unter der Trennung von Adel

Über die genauen Gründe für Jasmins Verschwinden kann nur spekuliert werden. Allerdings soll sie immer nach an der Trennung von Ex-Mann zu knabbern haben. Der ist mittlerweile jedoch wieder glücklich mit einer anderen Frau. Im April kam sogar das erste gemeinsame Kind zur Welt.

