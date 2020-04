Jasmin Tawil: Schock-Beichte! Sie wurde vergewaltigt

Jasmin Tawil musste in ihrem Leben schon einiges durchmachen! Nach der Trennung von Ex-Mann wollte sie einen Neuanfang auf Hawaii wagen. Doch das endete in einem Albtraum. Am Strand wurde der ehemalige Serien-Star von zwei Frauen überfallen. Zwischenzeitlich war Jasmin sogar obdachlos. Mittlerweile ist sie mit Sohn Ocean wieder in Deutschland - und enthüllt weitere schockierende Details...

Jasmin Tawil: "Ich hatte komplett die Kontrolle verloren"

Jasmin wurde vor einiger Zeit in den USA vergewaltigt. "Er hat sich leider etwas genommen, was ich ihm nicht erlaubt habe. Er wollte mit mir schlafen. Ich wollte nicht mit ihm schlafen", offenbart sie jetzt im Interview mit Sender SAT.1. Doch der Täter setzte Jasmin unter Drogen. "Er hat mir mit einem Freund zusammen Roofies gegeben. Ich hatte komplett die Kontrolle verloren."

Jasmin Tawil: Jetzt packt sie über Ex Adel aus!

Jasmin Tawil ist zurück in Deutschland

Jetzt möchte Jasmin die schwere Zeit jetzt hinter sich lassen. Sie ist aufgrund der aktuellen Krisensituation mit einem Rückholflieger zurück nach Deutschland gekommen. "Ich sah für mich und Ocean dort keine wirkliche Zukunft. Das Leben auf Hawaii ist sowieso irre teuer und dazu die unsichere Situation. Ich hatte Angst", so die Schauspielerin. Aktuell wohnt sie bei einem Freund in Brandenburg.

