Jasmin Tawil: Sie verkündet das traurige Aus!

Reddit this

Jasmin Tawil fühlt sich in der Öffentlichkeit scheinbar schon lange nicht mehr richtig wohl. Deshalb fasst sie nun einen knallharten Entschluss!

Lange war Jasmin Tawil verschollen. Ende 2019 meldete sie sich plötzlich wieder zurück und überraschte ihre Fans mit einem Foto von ihrem Baby. Nun will sich das Ex-GZSZ-Sternchen aber schon wieder verabschieden.

Jasmin Tawil: Drama um ihr Baby

Jasmin zieht sich vorerst zurück

„Ich habe mich entschieden, mich bis mindestens aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen“, verkündet die 37-Jährige in ihrer -Story. „Ich möchte mich auf meine Mutterrolle konzentrieren.“ Außerdem habe sie sich vorgenommen, an einem Album und an einem Buch zu arbeiten.

Der kleine Ocean dürfte die Zweisamkeit mit seiner Mama sicherlich in vollen Zügen genießen. Zu dem Vater ihres Sprösslings hat Jasmin mittlerweile ein gutes Verhältnis, ein Paar sind die beiden jedoch nicht.

Schock! Plagen Jasmin Tawil etwa Selbstmordgedanken?