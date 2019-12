Jasmin Tawil: Vater packt aus! Sensations-News 6 Monate nach der Geburt

Obdachlosigkeit, Drogenprobleme und eine Vermisstenmeldung – Jasmin Tawils vergangene Monate waren ein Strudel aus Skandal-Schlagzeilen. Jetzt soll es wieder aufwärtsgehen. Gegenüber "Closer" verrät Jasmins Vater, wie es mit der Sängerin weitergehen soll.

„Es geht ihr gut. Wir haben uns ausgesprochen, und sie hat gesagt, dass ich mit allem recht hatte“, verrät uns Michael Weber. Jeden Tag, so sagt er, telefoniere er mit seiner Tochter. Womit er denn nun genau recht hatte? Der 59-Jährige war noch nie ein Fan von Jasmins Ex-Mann Adel Tawil (41). Er musste mit ansehen, wie seine eigene Tochter nach der Trennung den Boden unter den Füßen verlor. Sogar von Obdachlosigkeit war die Rede. Über Monate hatten die beiden keinen Kontakt. Über das Fernsehen startete der Vater sogar einen öffentlichen Hilferuf, um endlich seine Tochter zu finden. Das ist ihm gelungen. Das Verhältnis der beiden ist wieder so, wie er es sich immer gewünscht hat: Die schlimmen Jahre sollen der Vergangenheit angehören. „Jasmin geht schon seit ihrer Schwangerschaft zur Therapie und macht sehr gute Fortschritte“, lässt er uns wissen.

Jasmin Tawil hat Geldprobleme

Die Schlagzeilen über die eigene Tochter machen ihm jedoch nach wie vor zu schaffen. Erst kürzlich lautete eine Headline: Jasmin könne sich keine Windeln für das im Juni geborene Söhnchen Ocean Malik leisten. „Eine Hawaiianerin half mir aus und wünschte Ocean und mir schöne Feiertage. Gott sei Dank. Vielen Dank an diese wunderbaren hawaiianischen Frauen“, schrieb sie auf . „Ich hab ihr gesagt, dass dieses Posting unklug war“, so der Vater, der mittlerweile auch ihr Management übernommen hat. Laut ihm war es nur ein misslungener Scherz. Wie es wirklich abgelaufen ist? „Jasmins Karte hat nicht funktioniert. Sie hat ein gewisses Limit, und wenn das überschritten ist, funktioniert die Bezahlung nicht – selbst wenn das Konto gedeckt ist.“ Wie die 37-Jährige überhaupt ihren Lebensunterhalt finanziert? „Sie bekommt Geld von mir“, verrät Weber. „Auf die dritte Rate, die bei der Scheidung mit Adel vereinbart wurde, wartet sie seit über einem Monat. Der Anwalt ist eingeschaltet.“ Das wäre wohl auch der Grund für Jasmins jüngstes Posting. Dort heißt es: „Eine Frau weiß sich immer zu helfen. Leider gibt es Männer, die ihr Wort nicht halten.“ Dabei, so schreibt sie, spreche sie nicht über Oceans Vater und nennt den Adressaten „Asshole“ – zu Deutsch: Arschloch. Wer damit gemeint ist, scheint also klar: Adel Tawil.

Jasmin Tawil will zurück nach Deutschland

Über den Ex seiner Tochter verliert auch der Vater selbst kein gutes Wort. In seinen Augen ist er an Jasmins Zusammenbruch ganz allein schuld. Die schlimme Zeit verarbeitet Jasmin übrigens in ihrem neu erschienenen Album „Frieden“. Bereits seit 2016 arbeitet sie daran – jetzt ist es endlich fertig. Für die Promotion soll es auch zurück nach Deutschland gehen. „Sie mag keine langen Flüge, deswegen reist sie etappenweise an. Ich schätze, wir sehen uns dann gegen Ende Dezember oder Anfang Januar“, so der Wahl-Mallorquiner. Besonders freut er sich darauf, endlich seinen Enkel kennenzulernen. „Ich bekomme zwar ständig Fotos, aber ein Treffen hat bisher noch nicht geklappt. Dafür bin ich beruflich zu eingebunden, und Hawaii ist einfach zu weit weg.“ Wo die Sängerin während ihres Neustarts in Deutschland wohnen wird? „Jasmin wird erst einmal in meine Berliner Wohnung ziehen“, so ihr Vater. Übrigens ohne Ocean Maliks Vater. „Nein, das ist längst vorbei, aber die beiden verstehen sich. Es gab nie Streit oder eine böse Trennung. Für mich war von Anfang an klar, dass das nichts für eine längere Dauer ist. Jasmin hat sich nur einfach so sehr ein Kind gewünscht. Und sie ist ja schon 37…“

Jasmin Tawil: Jetzt kommt die ganze Wahrheit über Sohn Ocean ans Licht!

Für das neue Jahr seien einige Auftritte geplant. Ihren Nachnamen will Jasmin ablegen, lässt uns Weber wissen. „Dazu wird sie sich sicher selbst zu Wort melden, wenn die Zeit reif ist. Lukrative Einladungen für diverse Talkshows liegen vor.“ Und auch ein Angebot für ein Buch gibt es, so Weber. Ob sich Adel vor Enthüllungen fürchten muss? Das liegt wohl auf der Hand. Und in noch einem Punkt gibt es laut ihrem Vater keinen Zweifel: „Ich bin mir sicher, dass jetzt alles wieder gut wird!“

Im Video seht ihr die süßen Fotos von Jasmin Tawils Baby: