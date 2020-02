Jasmin Tawil: Zusammenbruch! Neues Drama auf Hawaii

Reddit this

Sie lässt ganz tief in ihre Seele blicken! In ihren Insta-Storys packte die ehemalige Schauspielerin Jasmin Tawil (37) ausführlich über häusliche Gewalt aus – und ließ keinen Zweifel daran, dass sie ebenfalls von einem Ex misshandelt wurde…

Die letzten Jahre waren nicht leicht für die einstige „GZSZ“-Darstellerin: Nach der Trennung von Sänger Adel Tawil (41), mit dem sie 13 Jahre zusammen und seit 2011 verheiratet war, zog sie nach Hawaii. Dort hoffte sie, wieder ein erfüllteres Leben führen zu können – vergebens, sie geriet noch tiefer in die Abwärtsspirale, landete sogar zwischenzeitlich in der Obdachlosigkeit, wohnte gelegentlich in einem zerbeulten Bus.

Jasmin Tawil erhebt Vorwürfe wegen häuslicher Gewalt

Während sie weiter unter dem Liebes-Aus litt, zeigte sich ihr Ex schon kurz danach mit seiner neuen Freundin Lena auf dem roten Teppich. Es sah eine Weile düster aus für Jasmin, doch inzwischen hat sie einen kleinen Sohn – mit dem Vater ist sie nicht mehr zusammen –, der ihr Mut macht, nach vorne zu blicken, sich ihren Dämonen zu stellen. Vielleicht auch deshalb packte sie jetzt weiter über ihre traurige Vergangenheit aus. „Jahre meines Lebens hat es mich gekostet, stark genug zu werden, es nun endlich laut zu sagen: häusliche Misshandlung“, offenbarte sie in einer Insta-Story.

Jasmin Tawil erhebt schwere Vorwürfe

Und ging sogar noch einen Schritt weiter: „Erst spuckst du mir ins Gesicht, dann brichst du mir die Nase. Ich brauchte sechs Jahre, um das Trauma zu verarbeiten.“ Auf wen spielt sie damit an?

Es sind schwere Anschuldigungen, die Jasmin da erhebt. Löschte sie deshalb kurz darauf die Mini-Clips schon wieder? Jedenfalls waren sie nach wenigen Stunden nicht mehr abrufbar...

