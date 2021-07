Jasmin & Willi Herren: Traurige Enthüllung am Hochzeitstag

Jasmin hat zu ihrem Jubiläum einen traumhaften Blumenkranz auf seinem Grab niedergelegt. In ihrer Story veröffentlichte sie ein Bild davon und richtete rührende Worte an ihren verstorbenen Ehemann. "Ich liebe dich! Alles Liebe zum 3. Hochzeitstag, mein Herz. Du fehlst mir unsagbar." Außerdem postete die Sängerin Liebesnachrichten ihres Ehemannes, die er kurz vor seinem Tod verfasste. "Mein Herz und meine Arme gegen dich nie wieder her. Meine Liebe zu dir ist grenzenlos, so schnell wirst du mich nicht mehr los", schrieb der TV-Star. "Egal, wie oft ich dir noch sagen werde, dass ich dich liebe, es wird nie annähernd das ausdrücken, was ich wirklich fühle!"