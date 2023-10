Jasmin Wagner: Erste Details zu ihrer zweiten Hochzeit!

Gefeiert wurde in einem 200 Jahre alten Herrenhaus auf einem Golfplatz in Schleswig-Holstein und am Abend feierte das Brautpaar mit 200 Gästen ordentlich. Auf Instagram postet die 43-Jährige nun ein paar Eindrücke ihrer zweiten Traumhochzeit und schreibt dazu: "Der ganze Prozess der Planung und Umsetzung unserer Traumhochzeit war geprägt von Kreativität, Begeisterung und liebevoller Gestaltung." Auf den Fotos ist Jasmin in ihrem Brautkleid zu sehen, wie sie geschminkt wird und mit ihren Brautjungfern Spaß hat. Die Fotos lassen vermuten, dass dieser Tag wirklich der Schönste in ihrem Leben war.