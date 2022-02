Jasmin Wagner: Hochzeits-Hammer! Sie will Ja sagen

CLOSER: Sie sehen aus, als wären Sie bestens ins neue Jahr gekommen …

Jasmin Wagner: Oh ja, ich hatte einen großartigen Start im Januar! Ich war viel auf Reisen. Ich habe einen neuen Plattenvertrag unterschrieben und arbeite an einem neuen Album. Ich bin also voll in den Startlöchern für ein grandioses Jahr!

Wann dürfen die Fans denn mit dem neuen Album rechnen?

Das kann ich noch nicht genau sagen. Ich bin gerade am Songwriting und probiere viele neue Dinge aus. Mein letztes Album ist mit „Gold“ direkt in den Top Ten gestartet, und das ist auch dieses Mal wieder mein Ziel. Man kann also gespannt sein!

Hat die Pandemie Ihrer Kreativität geschadet oder konnten Sie im Lockdown sogar besser arbeiten als sonst?

Alle haben während der Pandemie neue Songs an den Start gebracht, weil jeder Zeit hatte. Es gab also einen Überfluss an neuer Musik. Aber ich finde, man kann am besten Songs schreiben, wenn man Liebeskummer hat oder im Gegenteil gerade eine wunderbare Zeit durchlebt. Allerdings hat die Musik durch Corona für mich noch eine ganz neue Bedeutung bekommen: Ohne unsere Lieblingssongs hätten wir doch alle dieses Lockdown-Leben nicht halb so gut überstanden …

Ihre Live-Auftritte sind immer betont sexy …

Das macht mir einfach superviel Spaß! Und es gehört einfach zum Beruf dazu. Außerdem ist Sport mir enorm wichtig. Ich bin total stolz darauf, mit über 40 noch sexy Bühnenoutfits tragen zu können. Wird also höchste Zeit, dass es wieder losgeht!

Haben Sie in Sachen Body und Aussehen Vorbilder?

Na klar! Ich finde Heidi Klum oder Jennifer Lopez großartig. Früher, ohne Instagram und Co., gab es nicht so viele Frauen, mit denen man sich vergleichen konnte und die einen motivieren. Heute kann man quasi selbst bestimmen, wann der Lack ab ist – oder eben versuchen, die beste Version aus sich selbst zu machen …