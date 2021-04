Jasmin Wagner: Jetzt redet sie erstmals über die Scheidung

Wie Jasmin jetzt erläutert, fiel sie nach der Trennung in ein tiefes Loch. Sie erklärt gegenüber "RTL": "Ich war bodenlos traurig. Ich wusste nicht, wie meine Welt funktioniert. Ich kenne die ja nur mit meinem Mann. Es ist immer noch so, dass wenn ich was Tolles erlebe oder irgendwas Schwieriges irgendwie auftaucht, dann würde ich natürlich am liebsten meinen Ex-Partner anrufen, weil ich das so gewohnt bin." Wow traurige Worte, die einen intimen Einblick in das Innerste von Jasmin geben. Doch die Sängerin lässt sich davon nicht aus der Bahn werfen!