Jasmin Wagner: Die Sängerin hat es offiziell bestätigt

Es ist nicht das erste Mal, dass Jasmin Wagner in einer Serie mitspielt. Vor rund 20 Jahren war die Sängerin nämlich schon bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zu sehen. "Das Tolle an meinem Werdegang ist, dass ich viele Karrieren nacheinander gehabt habe und jetzt kann ich alles mischen", so Jasmin Wagner. Zwar mache ihr die Schauspielerei großen Spaß, aber die Musik stehe bei ihr an erster Stelle. "Mittlerweile kommt alles zusammen und das ist dann meine Superpower", erzählt die Sängerin.

Wundervolle Nachrichten von "Blümchen" - mehr dazu hier im Video: