Jasmin Wagner: Traurige Baby-Beichte

Jasmin hat ihren Traumann gefunden. Seit 2015 ist sie mit Unternehmer Frank Sippel verheiratet. Doch ein gemeinsames Baby lässt auf sich warten...

Traurige Baby-Beichte von Jasmin Wagner

Dass sie immer wieder nach Nachwuchs gefragt wird, geht Jasmin gehörig auf die Nerven. "Kinder zu bekommen, ist toll. Keine Kinder zu bekommen, muss auch okay sein für die Gesellschaft", erklärt sie im Interview mit . Zurzeit ist die 39-Jährige auch ohne Baby happy. "Mein Mann und ich haben geheiratet, weil wir gemeinsam ein Leben leben wollen. Und das gestalten wir so, wie wir möchten. Aktuell haben wir wirklich viele tolle Projekte und unser Leben fühlt sich erfüllt an. Da ist einfach gerade nicht wahnsinnig viel Platz."

Doch viele können Jasmin Entscheidung nicht nachvollziehen und werfen ihr vor, dass sie durch ihre Arbeit die Kinderlosigkeit kompensiert. "Ich kompensiere tatsächlich nichts. Ich glaube ein Kinderwunsch ist ein Wunsch, der tief in einem drin ist. Und der ist bei mir einfach noch nie laut gewesen."

